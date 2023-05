Zugausfall Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Trotz Streikabsage Einschränkungen bei Bahnverkehr im Norden Von dpa | 14.05.2023, 15:47 Uhr

Trotz der Warnstreik-Absage wird es am Montag zu Einschränkungen im Zugverkehr im Norden kommen. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntag an, dass deutschlandweit rund zwei Drittel der Fernzüge fahren sollen. Auch im Regionalverkehr gebe es noch Einschränkungen. Der Landesverband Niedersachsen/Bremen des Fahrgastverbandes Pro Bahn reagierte mit Erleichterung auf die Absage, appellierte aber an beide Parteien, sich bald zu einigen.