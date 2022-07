ARCHIV - Ein leerer Hörsaal an einer Universität. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Corona Trotz Gaskrise: Hochschulen wollen Wintersemester in Präsenz Von dpa | 28.07.2022, 18:03 Uhr

Die niedersächsischen Hochschulen plädieren trotz Corona und drohenden Gasmangels für die Weiterführung des Präsenzbetriebs im Wintersemester. Oberstes Ziel sei es, Studierende und Mitarbeitende so weit wie möglich vor Ort zu bringen, teilte die Landeshochschulkonferenz (LHK) am Donnerstag mit. Präsenzphasen sollten vor allem überall dort angeboten werden, wo es um soziale Interaktion, Reflexion und Diskussion gehe, etwa in Seminaren oder Laborübungen. Wissensvermittlung in Vorlesungen könne dagegen auf Lernplattformen online verfügbar gemacht werden, falls es die Pandemie erfordere. Aktuell ist an den Universitäten vorlesungsfreie Zeit, das Wintersemester beginnt am 1. Oktober.