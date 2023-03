Warenrückruf Foto: ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration up-down up-down Warenrückruf Tropanalkaloide in Popcorn: Unternehmen ruft Produkt zurück Von dpa | 16.03.2023, 18:48 Uhr

Wegen erhöhter Gehalte von Tropanalkaloiden ruft die Firma XOX Gebäck GmbH Chargen von Popcorn der Kaufland-Marke K-Classic zurück. Konkret geht es um das Produkt „K-Classic Knuspriges Popcorn süß“ in 120-Gramm-Beuteln, wie aus einer Mitteilung auf dem Portal lebensmittelwarnung.de am Donnerstag hervorgeht. Betroffen sind demnach die Chargennummern 44D23 und 45A23 mit den Haltbarkeitsdaten 18. und 19. September 2023. Verbraucher sollten diese Produkte aus Vorsichtsgründen nicht verzehren. Bereits gekaufte Ware kann zurückgegeben werden. Die Chargen kamen laut dem Portal mit Ausnahme von Brandenburg deutschlandweit in den Handel.