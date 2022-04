Eine feine Eisschicht überzieht Apfelbäume. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Wetter Trockenes Wetter und Frost in der Nacht Von dpa | 28.04.2022, 07:25 Uhr

In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Niedersachsen trockenes Wetter am Tag und Frost in der Nacht. Am Donnerstag ist es in Bremen und westlich der Weser abschnittsweise wolkig, sonst aber überwiegend heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Temperaturen liegen bei maximal 11 Grad auf den Inseln, 15 Grad in Bremen und 17 Grad im Harzvorland.