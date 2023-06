Gewitter Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Trockenes, sonniges Sommerwetter geht zu Ende Von dpa | 17.06.2023, 12:53 Uhr

Mit Beginn des Wochenendes hat das überwiegend ruhige, trockene und sonnige Wetter in Niedersachsen vorerst ein Ende. Vor allem im Norden und Osten des Landes ist am Samstag mit zunehmenden Schauern und Gewittern zu rechnen, lokal droht Unwettergefahr mit Starkregen und starken Windböen, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Im Süden und Westen des Landes soll es dagegen noch trocken, sonnig und heiß bleiben.