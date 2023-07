Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Braunschweig Trio soll Geldautomaten gesprengt haben: Geiselnahme? Von dpa | 07.07.2023, 02:47 Uhr

Gegen drei mutmaßliche Geldautomatensprenger und Geiselnehmer soll heute (10.00 Uhr) am Landgericht Braunschweig ein Strafprozess beginnen. Den drei Angeklagten im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wird vorgeworfen, im Januar einen Geldautomaten im Harz gesprengt zu haben, wie das Gericht mitteilte. Durch die Zerstörung sollen die Männer an Geldkassetten mit mehr als 120.000 Euro gelangt sein. Der Schaden am Gebäude wird nach Angaben des Gerichts mit etwa 100.000 Euro beziffert.