Entgegen anderslautenden Medienberichten ist die Entscheidung aber noch nicht gefallen. Sie steht nach Informationen unserer Zeitung frühestens am Samstag an; um den Zuschlag buhlen mehrere Unternehmen. Im sozialen Netzwerk Facebook entfachten Fans einen ungeahnten Proteststurm – Internet-Nutzer sprechen von einem „Shitstorm“. Fans, Vegetarier und Tierschützer verschaffen sich mit Beschimpfungen, Drohungen und hämischen Bemerkungen Luft.

Grünen-Agrarexperte Friedrich Ostendorff widerspricht aufs Schärfste: „Trikotwerbung für Massentierhaltung – damit verkauft Werder die Seele des Vereins“, sagt er unserer Zeitung. Und weiter: „Massentierhaltung bei Wiesenhof, das bedeutet unfaires Spiel auf engstem Raum: Während bei einem Fußballspiel 22 Akteure und ein Schiedsrichter die Tiefe des Raums ausnutzen, werden bei Wiesenhof-Mästern auf der Fläche eines Spielfeldes 150000 Hühnchen gehalten.“ Laut Ostendorff sollte Werder Bremen besser ohne Sponsor auflaufen, „als die Spieler mit Wiesenhof-Brathähnchen auf der Brust zu präsentieren“. Werder Bremen wolle auf Sicht wieder auf europäischem Niveau spielen. „Aber der Deal mit Wiesenhof wäre unterklassig“, so Ostendorff.

Peta, die sich als Tierrechtsorganisation bezeichnet, sieht das naturgemäß anders und wirft Wiesenhof Tierquälerei wegen der Haltungsbedingungen für Masthähnchen vor. Seniorchef Wesjohann wiederum weist darauf hin, „dass wir gegen Peta wegen Verleumdung Anzeige erstattet haben“. Zudem laufe „gegen uns kein Verfahren. Es geht um einen Subunternehmer.“ Eines räumt er aber doch ein: In einem Fall hätten Wiesenhof-Mitarbeiter bei der Betäubung von Tieren vor deren Tötung Fehler gemacht. „So etwas ist nicht in Ordnung. Deshalb haben wir ihnen fristlos gekündigt.“ Eines ist für ihn aber klar: „Wenn wir von Werder Bremen den Zuschlag erhalten, machen wir natürlich mit.“ Auch der Bauernverband sieht da gar keine Probleme: „Werder Bremen passt mindestens genauso gut zu Wiesenhof wie Oliver Kahn“, sagt Sprecher Johannes Funke.

Paul-Heinz Wesjohann (69), Seniorchef der PHW-Gruppe, die nach seinen Angaben rund 5800 Mitarbeiter beschäftigt und pro Jahr an einem halben Dutzend Standorten etwa 250 Millionen Tiere schlachtet, kann die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen. „Werder hat fast 400000 Fans; aber es gibt doch höchstens 4000 Protestler“, sagt Wesjohann unserer Zeitung. „Das ist nur ein Prozent. Und davon ist noch die Hälfte Tierschützer. Was soll das für ein Sturm sein?“, sagt der 69-Jährige. Überhaupt: Der Protest werde doch nur von Peta befeuert. „Das ist doch nur eine kleine Organisation, die sektenartig operiert und Stimmung macht, um die Menschen vom Fleischverzehr abzuhalten.“

Was Werder Bremen momentan erlebt, haben zuvor schon andere durchgemacht, die für Fleisch warben. Die Bank ING-Diba etwa erlebte wegen eines Werbespots mit Basketballstar Dirk Nowitzki einen Proteststurm. Der Spot spielte in einer Metzgerei. Für Veganer und Vegetarier ein Tabubruch. Gegen deren Entrüstung machten wiederum Fleischfans mobil. Mehr als 15000 Kommentare kamen auf der Internet-Pinnwand der Bank zusammen.*

Für sie und andere hat sich in dem sozialen Netzwerk eine Protestgruppe formiert, die stündlich rapide wächst. „Werder-Fans gegen Wiesenhof“, heißt sie. Ihr Slogan: „Wiesenhof als Werder-Sponsor? Nein danke“. Mehr als 8700 Nutzern gefällt sie nur einen Tag nach der Gründung. Auch auf der Facebook-Seite des Vereins macht sich Wut breit – obwohl der inzwischen mitteilte, dass Verhandlungen auch mit einem weiteren Unternehmen geführt würden. „Wie kann man denn bitte Wiesenhof als Sponsor nehmen? Das ist eine Schande!!! Und stellt Werder wirklich nicht ins gute Licht“, schimpft eine Werder-Anhängerin. „Wiesenhof??? Ist das euer Ernst? Soll Werder sich jetzt mit diesem Pro-Tierquälerei-Konzern identifizieren?“ will ein anderer enttäuschter Fan wissen.

Werder Bremen hat in die Facebook-Debatte inzwischen mit einem eigenen Pinnwand-Eintrag eingegriffen. Die Hinweise und Kritiken würden aufmerksam gelesen, heißt es. Und weiter: „Gemeinsam mit unserem Vermarktungspartner Infront sind wir in abschließenden Gesprächen mit zwei Unternehmen und werden uns am Ende für eine Zusammenarbeit entscheiden, die zu Werder passt und die beste Lösung für den Verein sein wird.“ Für den Großteil der Facebook-Aktivisten scheint indes schon festzustehen: Auf Wiesenhof trifft beides nicht zu.

*Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung haben wir geschrieben, dass die Diba die Kommentare gelöscht hat. Das ist nicht der Fall, deshalb haben wir diesen Part korrigiert.