Polizei Trickbetrüger erbeuten Vermögen in sechsstelliger Höhe Von dpa | 20.07.2023, 16:57 Uhr

Trickbetrüger haben von einer 58-jährigen Frau in Hannover Gegenstände im sechsstelligen Wert erbeutet. Die Frau fiel auf eine weit verbreitete Betrugsmasche herein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine angebliche Polizistin hatte am Dienstag am Telefon behauptet, die Tochter der Frau habe bei einem Verkehrsunfall den Tod einer Schwangeren verschuldet. Um zu vermeiden, dass die Tochter ins Gefängnis komme, solle sie eine Kaution bezahlen.