Statistik Trend zu Bio-Eiern: mehr Öko-Betriebe in Niedersachsen Von dpa | 12.04.2023, 14:52 Uhr

In Niedersachsen haben sich im Jahr 2022 mehr Betriebe mit der ökologischen Erzeugung von Eiern beschäftigt. Im Vergleich zu 2021 erhöhte sich die Zahl der Ökobetriebe auf 247 und damit um 10,8 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Die Menge an Bio-Eiern stieg demnach um knapp 9 Prozent. 2022 hätten somit 2,8 Millionen Legehennen in ökologischer Haltung rund 855 Millionen Eier gelegt.