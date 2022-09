Abstrichstäbchen für einen Corona-Test Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona-Pandemie Trend wieder angespannterer Infektionslage verfestigt sich Von dpa | 15.09.2022, 10:11 Uhr

In Niedersachsen entwickelt sich die Corona-Lage weiter in Richtung zunehmender Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug laut Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag 300,9 - vor einer Woche hatte dieser Wert noch bei 279,8 gelegen. Die Kennzahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche gemeldet wurden. Auch im Tagesvergleich stieg die Inzidenz im Land abermals etwas, am Mittwoch hatte sie bei 294,4 gelegen. Zuletzt kamen in Niedersachsen 5465 offiziell registrierte Covid-19-Fälle hinzu, 23 Menschen starben an oder im Zusammenhang mit dem Virus.