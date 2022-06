Kerzen, Blumen und Figuren zum Gedenken an eine getötete 15-jährige liegen am Tatort. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Gedenken Trauerfeier für getötete 15-Jährige aus Salzgitter Von dpa | 28.06.2022, 17:55 Uhr

Für die getötete 15 Jahre alte Schülerin aus Salzgitter gibt es am Mittwoch eine Trauerfeier. Am Nachmittag werde auf dem städtischen Friedhof in Salzgitter-Lebenstedt von der jungen Frau Abschied genommen, sagte Polizeisprecher Matthias Pintak am Dienstag. Die Leiche der 15-jährigen Anastasia war am vergangenen Dienstag (21. Juni) auf einer Grünfläche entdeckt worden.