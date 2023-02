Flaggen auf Halbmast Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Anteilnahme Trauerbeflaggung in Niedersachsen für Erdbebenopfer Von dpa | 16.02.2023, 15:31 Uhr

Niedersachsen gedenkt der Opfer des verheerenden Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet am Freitag mit einer Trauerbeflaggung der Landesbehörden. „Wir möchten ein Zeichen der Trauer, der Anteilnahme und der Solidarität setzen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag. „Viele Niedersächsinnen und Niedersachsen haben Verwandte, Freunde und Bekannte in der Erdbebenregion. Sie trauern, sind in großer Sorge und verzweifelt angesichts der unfassbaren Katastrophe. Ihnen gilt unser Mitgefühl und unsere Solidarität ganz besonders.“ Weil dankte auch für die Hilfsbereitschaft der Menschen in Niedersachsen.