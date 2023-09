Unwetter Transportflugzeuge bringen Hilfsgüter nach Libyen Von dpa | 14.09.2023, 08:49 Uhr | Update vor 19 Min. Unwetter in Libyen Foto: Yousef Murad/AP/dpa up-down up-down

Die Luftwaffe will vom Fliegerhorst in Wunstorf aus Hilfsgüter des THW in das Überschwemmungsgebiet nach Libyen bringen. Am Donnerstag sollen zwei Transportflugzeuge mit Material bestehend aus Matratzen, Zelten, Decken, Feldbetten und Generatoren starten, wie die Luftwaffe mitteilte. Nach einem internationalen Hilfeleistungsersuchen Libyens an die EU habe die Bundesregierung schnelle Hilfe zugesagt. Über Details will die Luftwaffe vor Ort vor den Starts informieren.