Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Transportfahrer nach Unfall stundenlang eingeklemmt Von dpa | 28.12.2022, 07:59 Uhr

Ein 36-Jähriger ist bei einem Unfall zwischen Burgdorf und Uetze (Region Hannover) in seinem Transporter eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er am frühen Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen in einen Graben entlang der Bundesstraße 188 gefahren. Die Rettungsarbeiten dauerten auch drei Stunden nach dem Unfall noch an, sodass die Polizei zunächst keine weiteren Details zum Sachschaden, dem Zustand des Verletzten oder dem Unfallhergang machen konnte.