Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewalttat Transfrau von Männergruppe angegriffen: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 17.07.2023, 13:13 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine sechsköpfige Männergruppe hat eine Transfrau in Hannover angegriffen und verletzt. Die 44-Jährige habe vor einem Imbiss gewartet, als sie plötzlich von den Männern beleidigt wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend schlugen sie sie zu Boden, traten dort auf sie ein und bespuckten sie. Schließlich flüchteten die Täter. Die 44-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat am Samstagabend beobachtet haben.