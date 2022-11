Disney kauft Kreuzfahrtschiff «Global Dream» der MV Werften Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Schiffbau Transfergesellschaft der MV-Werften soll verlängert werden Von dpa | 17.11.2022, 13:38 Uhr

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die Transfergesellschaft der MV-Werften um zwei Monate verlängern. „Konkret bedeutet das, dass die Transfergesellschaft noch bis Ende Januar 2023 laufen soll. Die Gespräche sind geführt. Letzte Details sind noch in Arbeit“, sagte Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag. Zuvor war bekannt geworden, dass der Disney-Konzern das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ aus der Insolvenzmasse der MV-Werften übernimmt. 900 Beschäftigte befanden sich zuletzt noch in der Transfergesellschaft, die Ende November auslaufen sollte.