Braunschweig Traktorgespann schiebt Auto gegen Baum: Drei Verletzte Von dpa | 13.08.2022, 21:09 Uhr

In Braunschweig ist am Samstag ein Auto von einem Traktorgespann gegen einen Baum geschoben worden. Der Wagen wurde dabei erheblich beschädigt, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Alle drei Insassen des Autos kamen mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Traktor entstand kein Schaden, wie es hieß. Weitere Details über den Unfall und die Beteiligten wurden zunächst nicht mitgeteilt.