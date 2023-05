Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Traktorfahrer stirbt bei Unfall an Bahnübergang Von dpa | 05.05.2023, 09:37 Uhr

Ein 79 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang gestorben. Zu dem Unfall kam es am Donnerstagabend im Landkreis Rotenburg (Wümme), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf einem Traktor und mit einem Güllefass unterwegs. Als er den unbeschrankten Bahnübergang queren wollte, kam es zu dem Zusammenprall mit einem Zug. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 50 Jahre alte Lokführer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.