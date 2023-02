Hotel Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Tourismusbranche in Niedersachsen fast auf Vor-Corona-Niveau Von dpa | 24.02.2023, 16:07 Uhr

Die Tourismusbranche in Niedersachsen erholt sich laut Statistik weiter von den corona-bedingten Einschränkungen der zurückliegenden Jahre. Erstmals seit 2019 überschritten die Übernachtungen 2022 in dem Bundesland wieder die 40-Millionen-Marke, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) am Freitag mitteilte. Demnach gab es 43,3 Millionen Übernachtungen - das seien etwa 94 Prozent des Wertes aus dem Vor-Corona-Jahr 2019.