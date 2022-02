Wintercamper im Allgäu FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Niedersachsen Tourismus: Wintercampen an der Wasserkante immer beliebter Von dpa | 23.02.2022, 05:39 Uhr | Update vor 5 Std.

Im Winter liegt an der niedersächsischen Nordseeküste zwar eher selten Schnee und auch viele Geschäfte und Freizeiteinrichtungen haben geschlossen. Dennoch zieht es immer mehr Camper auch in der kalten Jahreszeit an die Wasserkante, wie verschiedene Tourismusverbände auf Anfrage mitteilten.