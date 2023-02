Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Toter nach Wohnungsbrand in Langenhagen identifiziert Von dpa | 10.02.2023, 15:52 Uhr

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Region Hannover hat die Polizei den Toten identifiziert. Es handelt sich um den 41 Jahre alten Mieter der Wohnung in Langenhagen, in der das Feuer ausgebrochen war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Gesamtschaden beträgt etwa 750.000 Euro, das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.