Hildesheim Toter bei Brand in Kleingartenanlage: Ursache gefunden Von dpa | 17.04.2023, 12:53 Uhr

Nach dem Feuer in einer Hildesheimer Kleingartenanlage mit einem Toten steht die Brandursache fest. Ein Lagerfeuer war der Auslöser für den Brand am Karsamstag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Tod des Mannes war den Angaben nach ein Unfall, wie die Obduktion ergeben habe.