Unfälle Toppenstedt gedenkt Opfer des Radlader-Unfalls Von dpa | 01.07.2023, 03:32 Uhr

Um der Opfer des Radlader-Unfalls in Toppenstedt südlich von Hamburg zu gedenken, findet am Samstag (11.00 Uhr) ein Gottesdienst in Salzhausen statt. Der Gottesdienst in der St. Johannis Kirche richte sich an die Einsatzkräfte, die Betroffenen und alle, die um die Opfer trauern, sagte die Pastorin der Kirchengemeinde Salzhausen-Raven, Wiebke Alex.