Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hannover Tonnenweise Kokain geschmuggelt: Prozess beginnt Von dpa | 10.10.2022, 01:49 Uhr

Er soll dabei geholfen haben, gleich tonnenweise Kokain zu schmuggeln: Ein 1984 geborener Mann muss sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ab Montag (9.00 Uhr) am Landgericht Hannover verantworten. Zusammen mit anderen Tätern soll der Mann nach Gerichtsangaben Betäubungsmittel in nicht geringer Menge nach Deutschland eingeführt haben - in einem Fall ging es um die Einfuhr von über 2,8 Tonnen Kokain mit einem Marktwert von 91 Millionen Euro aus Paraguay über den Hamburger Hafen und die Region Hannover nach Den Haag. Zudem soll er Kokaintransporte aus den Niederlanden und Belgien nach Deutschland mit organisiert haben.