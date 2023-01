Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Tötung eines 14-Jährigen: Erklärungen eines Therapeuten Von dpa | 30.01.2023, 11:31 Uhr

Nach der Tötung eines 14-jährigen Jungen aus dem niedersächsischen Wunstorf sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Aus Sicht des Jugendtherapeuten Kurt Brylla hat es in der Regel verschiedene Gründe, wenn Heranwachsende derart brutal werden, wie der Experte in einem Interview der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montagsausgabe) sagte. Ein ebenfalls 14 Jahre alter Junge steht im Verdacht, den arg- und wehrlosen Teenager mit stumpfer Gewalt getötet zu haben. „Ob mit Tötungsabsicht oder nicht: Für mich kommt diese Tat fast schon einer Hinrichtung gleich“, sagte Brylla, der lange als Dozent an einem Institut in Hannover arbeitete und der Zeitung zufolge inzwischen im Ruhestand ist.