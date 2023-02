Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Heidekreis Tödlicher Unfall auf der Autobahn A7 bei Fallingbostel Von dpa | 25.02.2023, 09:32 Uhr

Auf der Autobahn A7 zwischen Berkhof und Schwarmstedt (Heidekreis) ist bei einem Unfall am Freitagabend eine Person gestorben und eine weitere schwer verletzt worden. Ein Auto war in Fahrtrichtung Hamburg mit einem Transporter kollidiert, der einen auf dem Seitenstreifen fahrenden Schwertransport absicherte, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen sagte. Das Auto schleuderte anschließend auf die linke Fahrbahn und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen.