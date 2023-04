Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Tödlicher Unfall an Bahnübergang: Keine Obduktion der Opfer Von dpa | 28.04.2023, 08:40 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang nahe Hannover verzichtet die Staatsanwaltschaft auf eine Obduktion der Opfer. Auch sei keine Blutentnahme bei dem gestorbenen Autofahrer angeordnet worden, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde in Hannover am Freitag. „Wir gehen von einem Unglücksfall aus.“ Von weiteren Untersuchungen werde daher abgesehen. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.