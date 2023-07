Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Tödlicher Handtaschenraub: Ermittler fahnden mit Phantombild Von dpa | 23.07.2023, 16:06 Uhr | Update vor 20 Min.

Nach einem Handtaschenraub in Uelzen, bei dem eine Frau starb, sucht die Polizei nun mit der Hilfe eines Phantombildes nach dem Täter. Der Verdächtige sei zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und habe zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Trainingsanzug, eine dunkle Sonnenbrille und eine mit dem Schriftzug „FBI“ bedruckte Baseballcap getragen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Ermittlungsgruppe arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung der Straftat.