Notfalleinsatz Tödlicher Frontalzusammenstoß in Bad Bentheim Von dpa | 25.05.2023, 09:06 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos ist in Bad Bentheim ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demzufolge geriet ein 57 Jahre alter Autofahrer aus zunächst nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto eines entgegenkommenden 55 Jahre alten Mannes zusammen. Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 57-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.