Landkreis Hildesheim Tödlicher Autounfall in Gronau Von dpa | 10.11.2022, 05:35 Uhr

Ein Autofahrer ist im Landkreis Hildesheim mit seinem Wagen gegen einen Baum am Straßenrand gekracht und tödlich verletzt worden. Das Auto des 72-Jährigen war laut Polizeiangaben am frühen Mittwochabend aus bisher ungeklärten Gründen von der Landstraße in Gronau abgekommen. Nach dem Zusammenprall mit dem Baum schleuderte das Auto zurück über die Fahrbahn und kam rechts davon zum Stehen. Der Mann wurde im Auto einklemmt und starb noch an der Unfallstelle.