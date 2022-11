Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Tödlicher Autounfall im Landkreis Diepholz Von dpa | 13.11.2022, 11:52 Uhr

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Hüde im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 28-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach am Sonntagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit über eine kurvige Straße gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Plötzlich sei der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, habe mehrere Straßenschilder überfahren und sei schließlich frontal gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Mehrere Feuerwehren waren mit der Bergung des Wracks beschäftigt.