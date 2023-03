Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Verden Tödlicher Autounfall Von dpa | 04.03.2023, 10:44 Uhr

Bei der Kollision seines Autos mit einem Baum ist ein Fahrer am frühen Samstagmorgen im Landkreis Verden tödlich verunglückt. Nach Mitteilung der Polizei kam der der Mann in Oyten aus zunächst nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Baum. Das Auto geriet dabei in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Unfall auf.