Prozess Tödliche Schüsse in Stade: Mann wegen Mordes vor Gericht Von dpa | 16.01.2023, 12:28 Uhr

Ein Mann erschießt in einer Stader Gaststätte einen 23-Jährigen. Danach zielt er auf mindestens eine Rettungskraft, später verletzt er einen Mann in dessen Wohnung. Seit Montag steht der mutmaßliche Schütze vor Gericht. Was steckt hinter den Taten?