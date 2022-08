ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Bad Fallingbostel Tödlich verletzte Frau: Ex-Partner verdächtigt Von dpa | 11.08.2022, 14:15 Uhr

Im Fall der getöteten Frau in Bad Fallingbostel (Heidekreis) wird der Ex-Partner verdächtigt, die Frau angegriffen zu haben. Die Polizei fahndet laut einer Mitteilung vom Donnerstag nach dem 34 Jahre alten Mann. Der Verdächtige war zuletzt ohne festen Wohnsitz. Die Leiche des Opfers, eine 24 Jahre alte Frau aus Bad Fallingbostel, sollte am Donnerstag obduziert werden. Ergebnisse wurden am Freitag erwartet.