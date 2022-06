ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert Fischerhude Todesschütze wegen Doppelmords vor Gericht Von dpa | 13.06.2022, 02:51 Uhr

Knapp sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Fischerhude beginnt am Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Verden der Prozess gegen einen 64 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft Verden wirft dem Angeklagten zweifachen Mord sowie versuchten Mord vor. Für den Prozess sind bis Ende Dezember mehr als 30 Verhandlungstage angesetzt. Bislang seien 55 Zeugen und fünf Sachverständige geladen, teilte das Gericht mit. Die Verhandlung findet in der Stadthalle Verden statt.