Prozess Tod von 17-Jähriger: Tatverdächtiger vor Haftrichter Von dpa | 14.09.2023, 09:10 Uhr | Update vor 23 Min. Polizei ermittelt nach gewaltsamen Tod von 17-Jähriger Foto: Nord-West-Media TV/dpa up-down up-down

Nach dem gewaltsamen Tod einer 17 Jahre alten Inlineskaterin und einem Angriff auf eine 30-Jährige im niedersächsischen Landkreis Diepholz soll der Tatverdächtige am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Über das weitere Vorgehen in dem Fall stimmten sich die Ermittler derzeit ab, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Über weitere Details soll im Verlauf des Tages informiert werden.