Landgericht Osnabrück Tod eines Schülers: Mordprozess gegen 82-Jährigen beginnt Von dpa | 22.08.2023, 17:36 Uhr | Update vor 57 Min.

Ein knappes halbes Jahr nach den tödlichen Schüssen auf einen Jugendlichen in Bramsche bei Osnabrück muss sich ein 82-Jähriger ab heute (9.00 Uhr) vor Gericht verantworten. Am Landgericht Osnabrück wird wegen des Vorwurfs des Mordes verhandelt. Der Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft soll dem 16-Jährigen Ende Februar erst ins Bein und dann in den Kopf geschossen haben. Der Jugendliche starb einen Tag später an seinen schweren Hirnverletzungen. Nach Angaben des Landgerichts sind acht Folgetermine bis Oktober angesetzt. Zum Prozessauftakt sind zwei Sachverständige und drei Zeugen geladen.