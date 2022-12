Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozessbeginn Tod einer 15-Jährigen: Angeklagter will schweigen Von dpa | 21.12.2022, 12:06 Uhr

Im Prozess nach dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Anastasia aus Salzgitter will der Angeklagte zunächst zu den Mordvorwürfen schweigen. Sein Mandant werde sich äußern, aber nicht zur vorgeworfenen Tat selbst, kündigte sein Verteidiger Thilo Schäck kurz vor dem geplanten Verhandlungsauftakt am Mittwoch an. Der 14-Jährige ist am Landgericht Braunschweig wegen heimtückischen Mordes angeklagt.