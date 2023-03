Wattenmeer Foto: Sina Schuldt/dpa/Archiv up-down up-down Umwelt Tiervideos werben für respektvolles Verhalten im Wattenmeer Von dpa | 30.03.2023, 15:32 Uhr

Als Mensch nur zu Gast: In humorvollen Videos erklären überlebensgroße Robben, Austernfischer, Sandregenpfeifer und andere Tiere das richtige Verhalten im Wattenmeer. Unter dem Motto „Hier bist du Gast. Hier darf ich sein.“ soll die Kampagne Wattenmeer-Besucher zu einem respektvolleren Umgang mit dem Weltnaturerbe und seinen Bewohnern bewegen, wie das Gemeinsame Wattenmeersekretariat (CWSS), der WWF Deutschland und die Nationalparkverwaltungen des Wattenmeers am Donnerstag mitteilten. In der deutschen Version der Kurzvideos leiht der Hamburger Musiker Jan Delay den Tierkostümen seine Stimme.