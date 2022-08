Amtsgericht Bad Iburg Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Amtsgericht Bad Iburg Tierschutzvergehen: Ex-Geschäftsführer vor Gericht Von dpa | 29.08.2022, 02:48 Uhr

Wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz müssen sich am Montag (9.00 Uhr) der ehemalige Geschäftsführer eines Schlachthofes und fünf Mitarbeiter vor dem Amtsgericht Bad Iburg verantworten. Im Herbst 2018 hatte die Tierrechtsorganisation „Soko Tierschutz“ Videos aus dem Bad Iburger Schlachthof veröffentlicht. Unter anderem waren schwache und kranke Tiere, die nicht mehr laufen konnten, mit einer Seilwinde aus den Tiertransportern in den Schlachthof gezogen worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg leitete Ermittlungen ein. Das Amtsgericht Bad Iburg sprach in diesem Komplex bereits gegen Landwirte und Viehtransporteure Urteile wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.