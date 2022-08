ARCHIV - Ein Python liegt in einem Käfig. Foto: picture alliance / Holger Hollemann/dpa/Symbolbild FOTO: Holger Hollemann up-down up-down Tierwohl Tierschutzbeauftragte kritisiert die Haltung von Schlangen Von dpa | 05.08.2022, 12:39 Uhr

Nach wiederholten Zwischenfällen mit privat gehaltenen Schlangen hat sich die Landestierschutzbeauftragte kritisch zur Privathaltung von gefährlichen Tieren geäußert. „Oft sind die Haltungsbedingungen in Terrarien, Aquarien oder Käfigen in den Wohnungen schlecht und entsprechen nicht dem Tierschutzgesetz“, teilte die Beauftragte Michaela Dämmrich am Freitag in Hannover mit. Die private Haltung von exotischen Wildtieren sei kaum artgerecht und es sollte darauf im Sinne des Tierschutzes verzichtet werden, appellierte sie.