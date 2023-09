Forschung Tierschützer demonstrieren gegen Affenversuche an Bremer Uni Von dpa | 23.09.2023, 13:44 Uhr | Update vor 25 Min. Universität Bremen Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Tierschützer haben am Samstag in Bremen gegen die umstrittenen Affenversuche an der Universität der Hansestadt demonstriert. Aufgerufen zu dem Protestzug in der Innenstadt hatten Ärzte gegen Tierversuche sowie der Bremer Tierschutzverein und die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht. Die Wissenschaftler, Juristen und Tierrechtler appellieren an den Bremer Senat, eine neue Versuchsreihe nicht zu genehmigen. Rund 250 Demonstrantinnen und Demonstranten zogen durch die Bremer Innenstadt, wie die Polizei mitteilte.