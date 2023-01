Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Tierquälerei im Schlachthof: Vorwürfe zurückgewiesen Von dpa | 16.01.2023, 12:56 Uhr

In einem Prozess wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz in einem Schlachthof in Bad Iburg bei Osnabrück haben die beiden angeklagten Tierärzte die Vorwürfe zurückgewiesen. Sein Mandant sei vom Landkreis Osnabrück mit der Begutachtung der geschlachteten Tiere beauftragt worden, die Überprüfung der angelieferten Tiere sei nach Absprache mit dem Landkreis nur stichprobenartig erfolgt, sagte der Verteidiger eines heute 65 Jahre alten Veterinärs am Montag. Der Anwalt seiner Kollegin, einer heute 52 Jahre alten Tiermedizinerin, schloss sich der Erklärung an. (AZ.: 23Cs 1103 Js)