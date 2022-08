Feldhamster-Nachwuchs im Tierpark Berlin FOTO: -/© 2022 Tierpark Berlin/dpa up-down up-down Tierschutz Tierpark will Feldhamstern helfen: Auswilderung in Göttingen Von dpa | 24.08.2022, 12:16 Uhr

Der für viele exotische Arten bekannte Tierpark in Berlin widmet sich auch dem Schutz heimischer Feldhamster. Mit einer neuen Zucht- und Forschungsstation für den Europäischen Feldhamster wolle man die Rettung der vom Aussterben bedrohten Nager unterstützen, teilte der Park am Mittwoch in Berlin mit.