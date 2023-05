Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Tierhalterin geht schwimmen und lässt Hund im Auto zurück Von dpa | 28.05.2023, 20:57 Uhr

Die Polizei hat am Sonntag einen Hund aus einem schwarzen Auto befreit, das halb in der Sonne stand. Im Kofferraum befand sich ein Berner Sennenhund, der bei Eintreffen der Beamten bereits träge und benommen wirkte. Das Fahrzeug stand nach Auskunft der Polizei am Parkplatz des Solebades in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim). Spaziergänger waren auf das Tier aufmerksam geworden.