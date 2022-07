ARCHIV - Wassertropfen sind an einer Autoscheibe nach einem Regenschauer zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Deutscher Wetterdienst Tiefausläufer aus Skandinavien bringen Regen und Sturm Von dpa | 06.07.2022, 07:58 Uhr

In den kommenden Tagen wird es nass und stürmisch in Norddeutschland. Die Ausläufer eines Tiefs aus Skandinavien bringen am Mittwoch zunehmend dicke Wolken, Regen und Sturm nach Niedersachsen und Bremen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte.