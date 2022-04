Björn Thümler FOTO: Demy Becker Pandemie Thümler warnt vor Langzeitfolgen von Covid-Erkrankungen Von dpa | 05.04.2022, 21:31 Uhr | Update vor 19 Min.

Jeder fünfte an Corona erkrankte Mensch leidet nach Angaben des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums nach der Akutphase unter Langzeitfolgen. „Auch wenn die Infektionszahlen aktuell wieder zu sinken scheinen, ist die Pandemie nicht vorbei: Die Long-Covid-Welle hat ihren Scheitelpunkt noch lange nicht erreicht“, warnte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Dienstag in Hannover. Nach mehreren Wochen mit täglichen Neuinfektionswerten weit über der Marke von 150.000 sei in den kommenden Wochen und Monaten mit rasant steigenden Long-Covid-Zahlen zu rechnen. „Wir brauchen dringend neue Erkenntnisse über dieses bislang sehr diffuse Krankheitsbild, auf deren Basis wir den Betroffenen helfen können“, sagte Thümler.