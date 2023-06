Thore Schäck (FDP) Foto: Britta Pedersen/dpa/Archivbild up-down up-down Politik Thore Schäck zum FDP-Fraktionsvorsitzenden in Bremen gewählt Von dpa | 08.06.2023, 18:17 Uhr

Die FDP in Bremen hat Thore Schäck zu ihrem Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die Wahl am Donnerstag fiel einstimmig aus, wie die Fraktion am Abend mitteilte. Als Vertreter wurde Hauke Hilz bestimmt, der zudem für den Vorstand der Bremischen Bürgerschaft nominiert wurde. „Wir wollen eine Trendwende und den Senat in den entscheidenden Politikfeldern Bildung, Verkehr, Sicherheit, Wirtschaft und Migration stellen“, sagte Schäck.