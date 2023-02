Justitia Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Verwaltungsgericht Thermofenster in Autos: Verhandlung über Klage gegen KBA Von dpa | 20.02.2023, 14:09 Uhr

Am Verwaltungsgericht in Schleswig wird seit Montag über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Kraftfahrt-Bundesamt in Sachen Diesel-Abschalteinrichtungen verhandelt. In dem Fall geht es um sogenannte Thermofenster in Dieselversionen des VW Golf, die 2008 und 2009 typgenehmigt wurden. Über solche Thermofenster wird seit Jahren gestritten. Diese Software zur temperaturabhängigen Abgasrückführung verringert die Reinigung der Abgase bei niedrigeren Temperaturen, so dass die Autos bei kaltem Wetter mehr Schadstoffe ausstoßen.