Energie Test: Wasserstoff-Speicherung in Kaverne Etzel erfolgreich Von dpa | 17.02.2023, 14:13 Uhr

Bei einem Forschungsprojekt ist erstmals im ostfriesischen Etzel eine kleine Menge Wasserstoff in eine unterirdische Test-Kaverne eingespeist und dort vorübergehend gehalten worden. „Aus dem Testlauf gab es durchweg positive Ergebnisse, die Abläufe verliefen jederzeit kontrolliert und wie geplant“, sagte der Gesamtprojektleiter des Kavernenbetreibers Storag, Carsten Reekers, am Freitag in einer Mitteilung. Mit dem Versuch sei die Dichtigkeit der Test-Kaverne, die sonst für die Speicherung von Erdgas genutzt wurde, nachgewiesen worden. Kavernenspeicher sind große Hohlräume in unterirdischen Salzformationen wie zum Beispiel Salzstöcken.